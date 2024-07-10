Tekirdağ Çerkezköy'de Ayrıldığı Eşinin Kardeşini Takip Eden Kişi, Kayınbiraderini Vurdu

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Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde, ayrıldığı eşinin kardeşini takip eden bir kişi, kayınbiraderini sokak ortasında vurdu.

Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre eşinden ayrılan H.B. kardeşi R.B. ile Atatürk Caddesinde yürürken, ayrıldığı eşinin kardeşi U.B'yi gördü. Bir süre eski kayınbiraderini takip eden H.B. cebinden çıkardığı silah ile kayınbiraderi U.B.'ye sokak ortasında kurşun yağdırdı.

Silahtan çıkan beş kurşundan ikisi U.B.'ye isabet ederken, yaralanan U.B. bir süre kaçtıktan Özer Sokak üzerinde kanlar içinde yere yığıldı. U.B.'yi kanlar içinde gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, yaralı 112 ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, olayın ardından hızla kaçan H.B. ve R.B. kardeşler kısa süre içinde sivil ekipler tarafından Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde beş kovan bulurken, kurşunlardan birisi işyerinin camına ve bir diğer iş yerinin kepengine isabet etti. Olay yeri inceleme ekipleri caddede inceleme yaparken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ