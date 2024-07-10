Tekirdağ Çerkezköy'de Ayrıldığı Eşinin Kardeşini Takip Eden Kişi, Kayınbiraderini Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ Çerkezköy'de Ayrıldığı Eşinin Kardeşini Takip Eden Kişi, Kayınbiraderini Vurdu

Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde, ayrıldığı eşinin kardeşini takip eden bir kişi, kayınbiraderini sokak ortasında vurdu. Olayda yaralanan kayınbirader hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.07.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde, ayrıldığı eşinin kardeşini takip eden bir kişi, kayınbiraderini sokak ortasında vurdu.

Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre eşinden ayrılan H.B. kardeşi R.B. ile Atatürk Caddesinde yürürken, ayrıldığı eşinin kardeşi U.B'yi gördü. Bir süre eski kayınbiraderini takip eden H.B. cebinden çıkardığı silah ile kayınbiraderi U.B.'ye sokak ortasında kurşun yağdırdı.

Silahtan çıkan beş kurşundan ikisi U.B.'ye isabet ederken, yaralanan U.B. bir süre kaçtıktan Özer Sokak üzerinde kanlar içinde yere yığıldı. U.B.'yi kanlar içinde gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, yaralı 112 ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, olayın ardından hızla kaçan H.B. ve R.B. kardeşler kısa süre içinde sivil ekipler tarafından Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde beş kovan bulurken, kurşunlardan birisi işyerinin camına ve bir diğer iş yerinin kepengine isabet etti. Olay yeri inceleme ekipleri caddede inceleme yaparken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Çerkezköy'de Ayrıldığı Eşinin Kardeşini Takip Eden Kişi, Kayınbiraderini Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:02 Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
13:16 Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı
12:32 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor
12:11 Kariyerinde bir ilki yaşayacak Mario Balotelli’den sürpriz hamle Kariyerinde bir ilki yaşayacak! Mario Balotelli'den sürpriz hamle
11:58 Usta isimler aynı kadroda Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi Usta isimler aynı kadroda! Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi
11:40 Araç muayenesinde emsal karar Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi Araç muayenesinde emsal karar! Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:02 Bruce Willis’in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi
10:56 CHP’li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır’a kayyum hazırlığı mı yapılıyor CHP'li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır'a kayyum hazırlığı mı yapılıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 13:53:41. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ Çerkezköy'de Ayrıldığı Eşinin Kardeşini Takip Eden Kişi, Kayınbiraderini Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement