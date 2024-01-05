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Tekirdağ Çorlu'da çöp kamyonunun altında kalan yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da çöp kamyonunun altında kalan yaya hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, çöp kamyonunun altında kalan bir yaya hayatını kaybetti. Abdurrahman Güler isimli yaşlı adam, çöpleri aldıktan sonra hareket eden çöp kamyonunun ön tekerleğinin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ Çorlu\'da çöp kamyonunun altında kalan yaya hayatını kaybetti
05.01.2024 - 19:17,
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Tekirdağ Çorlu'da çöp kamyonunun altında kalan yaya hayatını kaybetti.

Olay, Kuyumcu Sokak üzeri Çobançeşme Mahallesi Muhtarlığı mevkiinde meydana geldi. Yolda yürüyen Abdurrahman Güler (83), çöpleri aldıktan sonra hareket eden B.D. idaresindeki çöp kamyonunun ön tekerleğinin altında kaldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kamyon sürücüsü B.D. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Çorlu'da çöp kamyonunun altında kalan yaya hayatını kaybetti - Son Dakika


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