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Tekirdağ Çorlu'da Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı

Tekirdağ Çorlu'da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu\'da Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı
23.12.2023 - 10:14,
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Tekirdağ Çorlu'da karşıdan karşıya geçmek isteyen hafif ticari araç çarptı. Çarpma anı kameraya yansıdı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Çeşme Durağı mevkiinde meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı istikametinden Atatürk Meydanı istikametine seyreden M.D. idaresindeki hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmek üzere kaldırımdan yola adım attığı sırada yaya G.B. (40) isimli kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı kameraya yansıdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Çorlu'da Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı - Son Dakika


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