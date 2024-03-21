Tekirdağ Çorlu\'da Minibüsün Elektrik Direği ve Çöp Konteynerine Çarptığı Kaza Kamerada

Minibüsün elektrik direği ve çöp konteynerine çarptığı kaza kamerada
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da elektrik direği ile çöp konteynerine çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, sabah saatlerinde Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Cevizli Sokak üzerinde meydana geldi. Ahmet Taner Kışlalı istikametine yokuş aşağı seyreden S.L.S. idaresindeki 34 SR 2211 plakalı panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direği ile çöp konteynerine çarptı.
Tekerleği fırlayan minibüs yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kaza sonrası yaralanan sürücü S.L.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
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