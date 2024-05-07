Tekirdağ Çorlu'da Patlamada Hayatını Kaybeden Genç - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da Patlamada Hayatını Kaybeden Genç

Tekirdağ Çorlu\'da Patlamada Hayatını Kaybeden Genç

Tekirdağ Çorlu'da bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan 25 yaşındaki Özgür Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, doğalgaz şüphesi üzerinde duruluyor.

07.05.2024 14:45  Güncelleme: 14:47
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Tekirdağ Çorlu'da apartman dairesinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan 25 yaşındaki Özgür Ateş hayatını kaybetti.

Olay, Pazartesi sabah 09.00 sıralarında Cemaliye Mahallesi Egem Sokak üzerinde meydana geldi. 5 katlı apartmanın en üst katında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamanın meydana geldiği ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın nedeniyle ikamette bulunan Özgür Ateş (25) ağır yaralanmıştı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne daha sonra da İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Doğalgaz şüphesi üzerinde durulan patlamayla ilgili olayın kesin nedeninin ortaya çıkarılması için incelemeler sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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