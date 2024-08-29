Tekirdağ Çorlu\'da Seyir Halindeki Araçta Çıkan Yangın Esnafın Müdahalesiyle Söndürüldü

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Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeki bir araçta çıkan yangın, çevredeki esnafın yangın söndürme tüpleriyle yaptığı müdahale sonucu büyümeden söndürüldü.

Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Bakım 9. Sokak'ta seyir halinde olan M.A. idaresindeki hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükseldi. Olayı fark eden sürücü M.A., yol kenarına park ettiği araçtan atlayarak çevredeki esnaf ve vatandaşlardan yardım istedi. Bu sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de itfaiye talep edildi.

Apar topar yardıma koşan çevredeki, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. Yangın, esnafın yardımıyla erken müdahale sonrası büyümeden söndürüldü.

Yangının yakıt tesisatından çıktığı ifade edilirken, araçta maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ