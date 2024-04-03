Tekirdağ\'da 1 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

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Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilogram metamfetamin ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Tekirdağ'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahısları deşifre etmeye yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde 2 ikamette arama yapıldı. Aramalarda, 1 kilogram metamfetamin, 142 fişek, 170 gram eroin, 5 adet sentetik ecza, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 355 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak G.T., C.A., M.A. isimli 3 şahıs hakkında, "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı. D.B. ve M.A. isimli 2 şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Uyuşturucu ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgusu yapıldı. - TEKİRDAĞ