Tekirdağ'da 15 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 15 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yapılan operasyonda, rehber ve organizatörleri ile birlikte 15 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

06.06.2024 13:18
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 15 kaçak göçmen, rehber ve organizatörleri ile yakalandı.

Tekirdağ il Jandarma Komutanlığı Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü Saray Bozoba Mahallesi ışıklı kavşakta "düzensiz göçle mücadele" çerçevesinde dur ihtarına uymayan ve kaçan 2 araç durduruldu. Yapılan inceleme ve aramalarda 2 organizatör, 1 rehber/organizatör ve 15 kaçak göçmen şahıs yakalandı. Ele geçirilen araçlar trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Kaçak göçmen şahıslar işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaçak göçmenlere rehberlik ve organizatörlük yapanlar ise gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da 15 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 15 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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