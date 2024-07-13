Tekirdağ'da 174 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 174 litre sahte alkol ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, kaçak sahte alkol üretimine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, M.M. isimli şahsa ait ikamette yapılan aramada, 115 litre el yapımı şarap, 59 litre el yapımı rakı, 3 adet damıtma işleminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Şüpheli M.M. isimli şahıs, gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ