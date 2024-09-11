Malkara'da Bebeğe Şiddet Skandalı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bebeğe şiddet skandalında anneden sonra 2 komşu çocuğu da tutuklandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bebeğin darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük 2 kişi adliyeye gönderildi.
Şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Dün gece adliyeye sevk edilen anne B.Y. de tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. - TEKİRDAĞ
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