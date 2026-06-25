Emniyet ve zabıta güvenli ulaşım için sahada

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli, konforlu ve huzurlu ulaşım hizmeti alabilmesi amacıyla ticari araçlara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde, toplu taşıma ve ticari taşımacılık faaliyetleri titizlikle kontrol ediliyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde çalışma izin belgeleri, şoför tanıtım kartları, güzergah ve bölgesellik kuralları başta olmak üzere mevzuata uygunluk denetleniyor. Ekipler, hem yolcu güvenliğini artırmak hem de taşımacılık hizmetlerinde kalite standartlarının korunmasını sağlamak amacıyla sahadaki kontrollerini düzenli olarak sürdürüyor.

205 araç denetlendi

Son kontroller kapsamında toplam 205 ticari araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde evrak eksikliği tespit edilen araçlar hakkında gerekli idari işlemler uygulanırken, eksiklikler tamamlanıncaya kadar araçlar trafikten men edildi.

Denetimler kararlılıkla devam edecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli, konforlu ve kaliteli ulaşım hizmeti alabilmesi amacıyla ticari araçlara yönelik denetimlerini ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde il genelinde kararlılıkla sürdürmeye devam edecek. Gerçekleştirilen denetimlerle hem yolcu güvenliğinin artırılması hem de kurallara uygun hizmet sunan esnafın haklarının korunması hedefleniyor. - TEKİRDAĞ