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Tekirdağ'da 250 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 250 litre sahte alkol ele geçirildi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 250 litre sahte alkol ve sahte alkol yapma malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda ayrıca ruhsatsız bir tüfek de bulundu. Şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ\'da 250 litre sahte alkol ele geçirildi
14.12.2023 - 12:20,  Güncelleme: 12:22
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde jandarma ekiplerince 250 litre sahte alkol ve sahte alkol yapma malzemeleri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Hayrabolu ilçesinde Y.A.Ç isimli şahsın evinde yapılan aramada, 386 adet şişelenmiş bira, 6 şişe 70'lik rakı şişesinde rakı, 3 adet toplamda 75 litre bidon içerisinde bira olmak üzere toplam 250 litre bira, 1 adet şişe temizleme aparatı, 1 adet karıştırma aparatı, 1 adet bira yapım kılavuzu, 6 kilogram malt özü, 1 adet kapak takma aparatı, 1 adet dezenfekte aleti, 2 adet hava kilidi, 3 kutu durulamalı temizleyici, 300 adet bira kapağı, 1 adet seri numarası olmayan ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüpheli şahısla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Hayrabolu, Jandarma, Tekirdağ, Güvenlik, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 250 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 250 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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