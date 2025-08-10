Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tekstil fabrikasında çalışan 39 işçinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Universal Tekstil isimli kumaş fabrikasında çalışan 39 işçi, akşam yemeğinden sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Çorlu ve Çerkezköy devlet hastanelerine sevk edildi.
İşçilerde gıda kaynaklı olabileceği düşünülen zehirlenme belirtileri gözlemlendi. Olayla ilgili sağlık ekipleri ve iş yeri yetkilileri inceleme başlattı. İşçilerin sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da 39 İşçi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?