Tekirdağ'da 565 Polisle Güvenlik Denetimi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 565 Polisle Güvenlik Denetimi

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Tekirdağ'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması ile 565 polisle geniş çaplı güvenlik denetimi yapıldı.

17.01.2025 15:23
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Tekirdağ'ın huzurlu sokakları için 565 polisle dev denetim

TEKİRDAĞ - Tekirdağ genelinde düzenlenen Huzurlu Sokaklar Uygulaması ile vatandaşların güvenliği için geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ocak 2025 tarihinde il genelinde 118 ekip ve 565 personelin katılımıyla Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 4 bin 708 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.

Denetimlerde 1095 araç kontrol edildi, kusurlu bulunan 160 sürücüye idari yaptırım uygulanarak 1 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 53 işyeri, 11 park ve bahçe ile 36 metruk bina kontrol edildi. Uygulama sırasında 5 uyuşturucu hap ve 1,15 gram metamfetamin ele geçirildi.

Toplamda 184 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılırken, kamuoyunun güvenliğini sağlamak adına çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

Tekirdağ\'da 565 Polisle Güvenlik Denetimi
Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, Tekirdağ, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da 565 Polisle Güvenlik Denetimi - Son Dakika

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