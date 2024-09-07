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Tekirdağ'da 77 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 29 Ağustos-04 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, aranan 77 şahıs yakalanmış, bunlardan 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Yakalanan 77 şahıstan 25'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise gerekli işlemler yapıldı. Jandarma, bölgede güvenliği sağlama ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.