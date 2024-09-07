Tekirdağ'da 77 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da 77 kişi yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda aranan 77 şahıs yakalandı ve 25'i tutuklandı.

07.09.2024 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da 77 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 29 Ağustos-04 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, aranan 77 şahıs yakalanmış, bunlardan 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Yakalanan 77 şahıstan 25'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise gerekli işlemler yapıldı. Jandarma, bölgede güvenliği sağlama ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Jandarma, Tekirdağ, Politika, Güvenlik, Yakalama, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da 77 kişi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
20:49 Bolu Dağı Tüneli, Ankara-İstanbul istikameti hizmete açıldı Bolu Dağı Tüneli, Ankara-İstanbul istikameti hizmete açıldı
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
09:33 Kayıt parası için ’’Şehir efsanesi’’ diyen Bakan Tekin’i zora sokacak video Kayıt parası için ''Şehir efsanesi'' diyen Bakan Tekin'i zora sokacak video
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 23:36:56. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 77 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement