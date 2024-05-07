Tekirdağ'da gerçekleşen aile katliamında hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da gerçekleşen aile katliamında hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi

Tekirdağ\'da gerçekleşen aile katliamında hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleşen aile katliamında hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi. Olayın ardından yapılan incelemeler sonucunda, cinnet getiren baba Şenol Şirin'in cenazesi de aynı ilçede defnedilecek.

07.05.2024 14:53
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleşen aile katliamında hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre akrabaları, Duygu Şirin ve eşi Şenol Şirin'e ulaşamayınca polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çilingir ile kapıyı açarak eve girdi. Eve giren ekipler 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Eşi Duygu Şirin (35) ile aralarında sorun olduğu öne sürülen Şenol Şirin (41), eşi ile tartıştıktan sonra cinnet getirerek eşini ve 5 yaşındaki oğlu Ali Emre Şirin'i silahla vurarak öldürdükten sonra kendine de ateş ederek intihar etti.

Cenazeler savcının incelemesi sonrası Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna sevk edildi.

Şenol Şirin'in Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde teknisyen olarak çalıştığı öğrenilirken, morgdaki işlemleri tamamlanan Duygu Şirin ile oğlu Ali Emre için Malkara ilçesine bağlı Deveci Mahallesinde Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında ölen anne ve oğlunun yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze namazının ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri Deveci Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Şenol Şirin'in cenazesi de ikindi namazını müteakip Süleymanpaşa ilçesinde defnedilecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da gerçekleşen aile katliamında hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi - Son Dakika

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