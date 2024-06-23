Tekirdağ'da alev alev yanan buğday tarlası küle döndü - Son Dakika
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Tekirdağ'da alev alev yanan buğday tarlası küle döndü

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir tarım arazisinde çıkan yangın sonucu hasat edilmeyi bekleyen buğdaylar küle döndü. Yangının sebebi belirlenememiş olup, itfaiye ekipleri yangının kontrol altına alınmasının ardından çıkış nedenini araştırmaktadır. Vatandaşlar ise yangına sebep olabilecek nesnelerin atılmaması konusunda uyarılmıştır.

23.06.2024 02:09
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Tekirdağ'da alev alev yanan buğday tarlası küle döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da hasadı devam eden tarlada çıkan yangın sonucu buğdaylar küle döndü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Köseilyas Mahallesi'nde yer alan bir tarım arazisinde çıkan yangında, hasat edilmeyi bekleyen buğdaylar küle döndü. Sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Mahallede yaşayan vatandaşların kendi çabaları ile yangını söndürememesinin ardından itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında hasat edilmeyi bekleyen buğdayların küle döndüğü belirlendi.

Yangının kesin çıkış nedeni araştırılırken, itfaiye ekipleri kenarlarına ve ormanlık alanlara cam şişe, sigara izmariti gibi yangına sebep olabilecek nesnelerin atılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da alev alev yanan buğday tarlası küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da alev alev yanan buğday tarlası küle döndü - Son Dakika
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