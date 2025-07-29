Tekirdağ\'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüler Tepki Çekti

Tekirdağ Çorlu'da zamanla yarışan ambulans ve itfaiye ekibinin olay yerine varış süresini uzatan sürücüler tepki çekti.

Sirenleri açıp olay yerine canhıraş yetişmeye çalışan itfaiye ve ambulans ekiplerine yol açmak yerine şeridini terk etmeyen sürücülerin umursamaz rahatlığı pes dedirtti.

Geçtiğimiz günlerde yangın ihbarı alan itfaiye ekibi, olay yerine varmak üzere Atatürk Bulvarı'nda trafiği aşmak için sirenleri açtı. Ancak bir otomobil sürücüsünün sol şeridi terk etmemesi dikkat çekti. Tepki çeken görüntü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aynı gün kalp krizi geçiren bir hastaya müdahale etmek için acil çıkış yapan ambulans ekibi İsmetpaşa Bulvarı'nda bir motosikletlinin kontrolsüz geçişiyle zaman kaybı yaşadı. Siren çalan ambulansın önünden kontrolsüz şekilde geçiş yapan motosikletli tepki çekti. - TEKİRDAĞ