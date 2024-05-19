Tekirdağ\'da ambulanslar konser yoğunluğu nedeniyle mahsur kaldı

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Tekirdağ'da ambulanslar mahsur kaldı: Sebebi konser yoğunluğu

Şehir siren sesleri ile yankılandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali düzenlenen konserde oluşan yoğunlukta hasta almaya gitmeye çalışan ambulanslar mahsur kaldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2 günlük Gençlik Festivali'nde verilen konserin ilk gününde ünlü sanatçı Edis sahne aldı. Konser öncesi binlerce vatandaş sahil alana akın ederken sahil yolunda trafik zaman zaman kilitlendi.

Ambulanslar bekledi siren sesleri yankılandı

Sahilde yapılan konserde yoğunluğun en üst seviyeye çıktığı esnada sahil yolunda ve sahile inen bağlantı yollarında da trafik kilitlendi ve araçlar uzun süre hareket edemez duruma geldi. O sırada hasta almaya giden 2 ambulans, trafikte mahsur kalarak dakikalarca yol istedi. Ambulansların yol istemesiyle sahil alan siren sesleri ile yankılandı. Sahil alandaki araçlar fermuar yöntemiyle yol verirken, dakikalarca yol isteyen bir ambulans trafikten sıyrılıp gözlerden kayboldu.

Sahil alana inen tek şeritli yolda da mahsur kalan başka bir ambulans ise dakikalarca yolun açılmasını bekledi. Bazı araçların ambulansa yol verebilmek için hızla ilerlemeye çalışması sonucu maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Uzun süren siren seslerinin arasında yolun açılması ile ambulans ilerleyebildi.