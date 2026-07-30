Tekirdağ’da anız yangını

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir petrol istasyonu yakınında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeşilsırt Mahallesi'nde öğle saatlerinde araziden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, jandarma ve belediyeye ait iş makineleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle anız ve kuru otların bulunduğu alanda kısa sürede yayılan alevlere ekipler hızla müdahale etti. İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda, yangının daha geniş bir alana ve çevredeki tesislere sıçramaması için yoğun çaba harcandı.

Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.