Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi - Son Dakika
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Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

Öğrenci affı düzenlemesi TBMM\'de kabul edildi
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Geçmişte eğitim gördükleri okullardan ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine yönelik af düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme; hazırlık, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki tüm öğrencileri kapsarken, üniversiteyi kazandığı hâlde zamanında kayıt yaptıramayanlar da aftan faydalanabilecek.

 TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekteyken ilişiği kesilenler ile kayıt hakkı kazandığı halde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan öğrencilere yükseköğrenimlerine devam etme hakkı tanıyan 15'inci madde kabul edildi.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Kanun teklifine göre belirlenen şartları taşıyan;

  • Hazırlık sınıfı öğrencileri,
  • İntibak programındaki öğrenciler,
  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans tamamlama öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri,
  • Yüksek lisans öğrencileri,
  • Doktora ve diğer lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrenciler,
  • öğrenci affından yararlanabilecek gruplar arasında yer alıyor.
  • Ayrıca;
  • Kendi isteğiyle üniversiteyle ilişiğini kesenler,
  • Akademik veya idari nedenlerle kaydı silinenler,
  • Herhangi bir nedenle yükseköğretim kurumuyla ilişiği kesilen öğrenciler,
  • Üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylar,
  • kanunda öngörülen şartları sağlamaları halinde yeniden eğitim hakkı elde edebilecek.

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Kanun teklifine göre öğrenci affı geniş bir öğrenci kitlesini kapsasa da bazı kişiler ve kurumlar açık şekilde düzenleme dışında bırakılıyor.

Teklif kapsamında aşağıdaki nedenlerle yükseköğretim kurumuyla ilişiği kesilen kişiler öğrenci affından yararlanamayacak:

  • Terör suçları nedeniyle ilişiği kesilenler,
  • Kasten öldürme suçundan ilişiği kesilenler,
  • İşkence suçundan ilişiği kesilenler,
  • Eziyet suçundan ilişiği kesilenler,
  • Cinsel saldırı suçundan ilişiği kesilenler,
  • Çocukların cinsel istismarı suçundan ilişiği kesilenler,
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan ilişiği kesilenler,
  • Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler,
  • Kayıt sırasında sahte belge verenler,
  • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında belirtilen bazı suçlar nedeniyle ilişiği kesilenler,
  • Terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla üyelik, mensubiyet, iltisak ya da irtibat nedeniyle ilişiği kesilen kişiler.
  • Kanun teklifinde bu grupların öğrenci affı kapsamı dışında tutulacağı açık şekilde belirtiliyor.

KAPSAM DIŞINDA BIRAKILAN KURUMLAR

Komisyonda kabul edilen önergeyle öğrenci affı kapsamı dışında kalan eğitim kurumları da teklif metninde açık şekilde düzenlendi.

Buna göre; Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okulları, Astsubay meslek yüksekokulları, Enstitüler, öğrenci affı kapsamına dahil edilmeyecek.

Bunun yanında; Milli Savunma Bakanlığı, Polis Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı adına başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görürken ilişiği kesilen öğrenciler de düzenlemeden yararlanamayacak.

DÜZENLEMEDE YER ALAN YATAY GEÇİŞ HAKKI

Kanun teklifinde öğrenci statüsünü yeniden kazanan kişilere yönelik yatay geçiş imkanı da bulunuyor.

Teklife göre düzenlemeden yararlanarak yeniden öğrenci statüsü elde eden kişiler, gerekli şartları taşımaları halinde giriş yılı itibarıyla taban puanı uygun olan başka diploma programlarına yatay geçiş talebinde bulunabilecek.

Bunun yanı sıra isteyen öğrenciler, başvurmaları halinde; Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim ön lisans veya lisans programlarına yatay geçiş yapabilecek.

ASKERLİK GÖREVİNİ SÜRDÜRENLER İÇİN BAŞVURU HAKKI

Kanun teklifinde askerlik hizmetini sürdüren öğrenciler için de özel hüküm yer alıyor.

Buna göre düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapan kişiler, terhis tarihinden itibaren iki ay içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde kanunun öngördüğü haklardan yararlanabilecek.

Tbmm Genel Kurulu, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • saktt09@gmail.com [email protected]:
    böylesi haller artık olmamalı...kamu adına neyi affediyorsunuz siz..benzer şart ve durumda bitirmiş olanlar kendilerini ne hisseder.. bu af mi bu prim vermek mi. ne ye prim : maddelere bakın. 2 1 Yanıtla
  • embedse@gmail.com [email protected]:
    Af çıkmamalı af çıkarsa ,kusursuz okıyana haksızlık... 0 0 Yanıtla
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