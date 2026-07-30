Etimesgut Belediyesi\'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var

Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyonda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

BELEDİYEYE OPERASYON DÜZENLENDİ

Ankara'da CHP yönetimindeki Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

MART AYINDA DA OPERASYON YAPILMIŞTI

Mart ayında Ankara Batı Başsavcılığı, Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş.’nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin “Zimmet” suçundan soruşturma başlatmıştı.

4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun ardından açıklama yapan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, soruşturmanın başlamasına neden olan şikayeti belediyenin yaptığını açıklamıştı. Belediyeye yönelik siyasi bir operasyon durumu olmadığını ifade eden Beşikcioğlu “Daha önce belediyemiz tarafından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde ve sermayesinin tamamı belediyemize ait olan ETİMKENT A.Ş'de görevli bazı çalışanlarımızla ilgili gözaltı ve arama kararları alındığı kamuoyuna açıklanmıştır.” demişti.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970'te Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini farklı şehirlerde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak görev yaptı ve uzun yıllar tiyatro sahnesinde birçok önemli oyunda rol aldı.

Televizyon ve sinema kariyerinde özellikle canlandırdığı "Behzat Ç." karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisinin yanı sıra "Tatlı Hayat", "Köprü", "Adı Efsane", "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi" gibi yapımlarda rol aldı. Sinemada da çok sayıda projede yer alan Beşikçioğlu, tiyatro yönetmenliği ve eğitmenlik çalışmalarıyla da öne çıktı.

Siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) adım atan Beşikçioğlu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. Seçimi kazanarak Etimesgut Belediye Başkanı olarak göreve başladı.