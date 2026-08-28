Çeşmeye yaklaştı, gördüğüne inanamadı - Son Dakika
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Çeşmeye yaklaştı, gördüğüne inanamadı

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Bir vatandaşın karşılaştığı jetonla çalışan hayrat, alışılmış hayrat anlayışından farklı görüntüsüyle şaşkınlık yarattı. Sistemi gören vatandaş, “Hayratın anlamı nedir peki? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Kar amacı güdülmeden yapılan bir hayır değil midir?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Jetonla çalışan bir hayratla karşılaşan vatandaş, gördüğü sistem karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Hayrattan yararlanmak için jeton kullanılması gerektiğini gören vatandaş, yaşadığı şaşkınlığı kayda alarak durumu sorguladı.

Vatandaşın özellikle “hayrat” kelimesinin taşıdığı anlam ile jetonlu sistem arasındaki farkı sorgulaması dikkat çekti.

"HAYRATIN ANLAMI NEDİR PEKİ?"

Daha önce benzer bir uygulamayla karşılaşmadığını belirten vatandaş, gördüğü manzara karşısında şu ifadeleri kullandı:

“Hayratın anlamı nedir peki? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Kar amacı güdülmeden yapılan bir hayır değil midir?”

Vatandaşın sözleri, jetonla çalışan sistemin neden hayrat olarak adlandırıldığı sorusunu da beraberinde getirdi.

Hayrat, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Hayatın İçinden Çeşmeye yaklaştı, gördüğüne inanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Kemal Kemal:
    Hayrat bir şey! 0 0 Yanıtla
  • Alican Canpolat Alican Canpolat:
    Hayrat , Hayret olmuş :) 0 0 Yanıtla
  • Ülkü Uçuk Ülkü Uçuk:
    Video bana ait teşekkürler paylaşımınız için . Daha fazla içerik için . İNSTAGRAM hesabım : @ulkucukkkk 0 0 Yanıtla
  • Murat Sarıal Murat Sarıal:
    şilede bazı köylerde ki çeşmelerden eve damacanla su alıyordum eskiden, şimdi köylü yol kenarındaki çeşmeye sensörlü kilit takmış şifreli açılıyor kurne. 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Narlı Mehmet Ali Narlı:
    sende o attığın para ıle hayırlarda kullanılmak için atıyorsun şişe suya 100 tl varırsın sesını çıkmaz 0 0 Yanıtla
    Alican Canpolat Alican Canpolat:
    Nerden biliyoruz hayırda kullanıldığını ? Bi açıklama yok neticede , sen neden buna emin oldun bukadar :) 0 0
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