Güle güle Cengiz Ünder! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile yollar ayrılıyor. Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, milli futbolcunun transferi için sarı-lacivertlilerle yürüttüğü görüşmelerde anlaşmaya vardı.

MAAŞINI ÇORUM FK KARŞILAYACAK

Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Cengiz Ünder'in maaşının Çorum FK tarafından karşılanacağı belirtildi. Tarafların bu şartlar üzerinde anlaşmasının ardından transferde son aşamaya geçildi.

CUMA GÜNÜ İMZAYI ATACAK

Ertan Süzgün'ün haberine göre Cengiz Ünder, bugün Çorum FK için sağlık kontrolünden geçecek. Kontrollerin ardından 29 yaşındaki futbolcu resmi sözleşmeye imza atacak.

GEÇEN SEZONU BEŞİKTAŞ'TA GEÇİRDİ

Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralanmıştı. Deneyimli kanat oyuncusu siyah-beyazlı formayla 29 karşılaşmada 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Çorum FK'nın Cengiz Ünder transferini sağlık kontrollerinin ardından resmen açıklaması bekleniyor.