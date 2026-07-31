Beşiktaş'ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano

Beşiktaş\'ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geride kalan sezonda inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ardından göreve gelen Vincenzo Italiano ile küllerinden yeniden doğdu. Siyah-beyazlılar, oynadığı iki resmi maçı da gol yemeden kazandı. Kara Kartal'ın rakibine karşı gösterdiği performans taraftarlarından tam not alırken, gelecek adına büyük umut verdi.

Geçtiğimiz sezonda yaşadığı dalgalı performansla taraftarını üzen Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’ın vedasının ardından takımın başına geçen Vincenzo Italiano ile adeta bambaşka bir kimliğe büründü. 

BEŞİKTAŞ'TA ITALIANO RÜZGARI

İtalyan çalıştırıcının gelişiyle birlikte sahadaki duruşunu tamamen değiştiren siyah-beyazlılar, yeni sezonun ilk iki resmi müsabakasından da kalesinde gol görmeden galibiyetle ayrılmayı başardı.

TARAFTARLARDAN TAM NOT

Saha içerisinde sergilenen hırslı oyun, disiplinli savunma anlayışı ve organize hücumlar, tribünlerden ve camiadan tam not aldı. Rakibine neredeyse hiç pozisyon vermeden maçı domine eden Kara Kartal, sergilediği bu istikrarlı futbolla gelecek adına büyük umut verdi. 

Vincenzo Italiano, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün şehir bu olayı konuşuyor Polis yeleği ile milyonluk vurgun Bütün şehir bu olayı konuşuyor! Polis yeleği ile milyonluk vurgun
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı
ABD hava saldırısı başlattı İran’da art arda patlama sesleri ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri
Netanyahu’ya canlı yayında zor soru: Trump’ı savaşa siz mi ikna ettiniz Netanyahu'ya canlı yayında zor soru: Trump'ı savaşa siz mi ikna ettiniz?
Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var

00:21
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi
22:53
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM’de kabul edildi
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
22:12
Cem Küçük’le ilgili dikkat çeken iddia İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
21:44
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
21:41
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
21:19
Aydın ve Balıkesir’de orman yangını Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 01:35:08. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.