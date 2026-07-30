Trump zirvesi sonrası Netanyahu'dan ezber bozan açıklama - Son Dakika
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Trump zirvesi sonrası Netanyahu'dan ezber bozan açıklama

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ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir görüşme gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, görüşmenin ardından ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran politikasına yönelik eleştirilerine ulusal televizyonda yanıt verdi. Vance'in, İsrail hükümetinin İran anlaşmasını engellemek için Amerikalıları manipüle ettiği yönündeki suçlamalarını reddeden Netanyahu, "Hükümet politikasını ben belirliyorum. Bu bizim politikamız değil." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABC News'e verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump ile İran gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son günlerde ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsrail hükümetine yönelik suçlamalarının gölgesinde gelen röportajda Netanyahu, Trump'ı İran'la savaşa çekmek için kasıtlı olarak yanıltıp yanıltmadığı yönündeki soruya yanıt verdi. Netanyahu, iddiaları kesin bir dille reddederken, "Trump'a kimse ne yapacağını söyleyemez." ifadelerini kullandı.

ABC'DEN DOĞRUDAN SORU GELDİ

ABC News sunucusu, Netanyahu'ya kamuoyunda tartışılan iddiaları doğrudan yöneltti. Röportajda, İsrail Başbakanı'na, Donald Trump'ı İran'la savaşa sürüklemek amacıyla yanlış yönlendirip yönlendirmediği soruldu.

Netanyahu ise bu suçlamaları kabul etmeyerek, "Hiçbir konuda yanıltmadım. Trump'a kimse ne yapacağını söyleyemez." yanıtını verdi.

İsrail Başbakanı'nın bu sözleri, Washington ile Tel Aviv hattında son günlerde yaşanan İran gerilimine ilişkin tartışmaların merkezine oturdu.

VANCE'İN SUÇLAMALARINA DOLAYLI YANIT

Netanyahu'nun açıklamalarının, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in kısa süre önce dile getirdiği sert eleştirilerin ardından gelmesi dikkat çekti.

Vance, katıldığı bir programda İsrail hükümetinin bazı üyelerinin, İran'la devam eden savaşın süresiz şekilde sürmesini sağlamak amacıyla ABD kamuoyunu etkilemeye çalıştığını öne sürmüş, hatta bu doğrultuda organize bir kampanya yürütüldüğünü iddia etmişti.

Netanyahu, röportajında Vance'in ismini vermese de, "Trump'a kimse ne yapacağını söyleyemez." sözleriyle bu eleştirilere dolaylı yanıt verdiği şeklinde yorumlandı.

ŞUBAT AYINDAKİ GÖRÜŞMEYİ REDDETMEDİ

Röportajın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Şubat ayında gerçekleştirildiği öne sürülen görüşmeye ilişkin oldu.

Netanyahu, dönemin Mossad Başkanı ile birlikte Donald Trump'a İran rejimini devirmeye yönelik planların sunulduğu iddia edilen toplantıyı yalanlamadı.

Söz konusu görüşmenin, İran'a yönelik hava saldırılarının başlamasından haftalar önce gerçekleştirildiği belirtilirken, Netanyahu bu konuda herhangi bir itirazda bulunmadı.

WASHINGTON-TEL AVİV HATTINDA DİKKAT ÇEKEN GERİLİM

Netanyahu'nun açıklamaları, ABD ile İsrail arasında İran politikasına ilişkin perde arkasında yaşandığı öne sürülen görüş ayrılıklarını yeniden gündeme taşıdı.

Bir yanda Trump yönetiminin İran konusunda izleyeceği yol tartışılırken, diğer yanda Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsrail hükümetine yönelik sert eleştirileri ve Netanyahu'nun buna verdiği yanıt, iki ülke arasındaki diplomatik temasların seyrine ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Binyamin Netanyahu, Donald Trump, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Binyamin Netanyahu Trump zirvesi sonrası Netanyahu'dan ezber bozan açıklama - Son Dakika

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