Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu - Son Dakika
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Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu

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Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararını açıklamasının ardından partinin TBMM'deki dört milletvekilinin yol haritası netleşti. Vekillerin İYİ Parti veya Yeni Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları reddeden Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, milletvekillerinin Yeni Yol Grubu çatısı altında çalışmalarını bağımsız milletvekili olarak sürdüreceğini ve herhangi bir siyasi partiye katılmayacağını açıkladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararının ardından gözler partinin TBMM'deki milletvekillerine çevrildi. Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Meclis'teki dört milletvekilinin Yeni Yol Grubu bünyesinde çalışmalarını sürdüreceğini ancak herhangi bir siyasi partiye katılmayacağını açıkladı.

DAVUTOĞLU PARTİNİN FAALİYETLERİNİ SONLANDIRDIKLARINI DUYURDU

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu.

Davutoğlu açıklamasında, "Geldiğimiz noktada, genelde siyasi sistemin, özelde ise parti siyasetinin büyük bir çıkmaza girdiğini görüyoruz. Bu değerlendirmeler ışığında, partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLLERİNİN YOL HARİTASI NETLEŞTİ

Davutoğlu'nun açıklamasının ardından Gelecek Partisi'nin TBMM'deki milletvekillerinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, yaptığı açıklamada partinin Meclis'teki dört milletvekilinin Yeni Yol Grubu çatısı altında çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Vekillerin İYİ Parti veya Yeni Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları reddeden Özdağ, milletvekillerinin herhangi bir siyasi partiye katılmayacağını ve görevlerine bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini söyledi.

YENİ YOL GRUBU'NDA GÖREV YAPMAYI SÜRDÜRECEKLER

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi milletvekillerinin oluşturduğu Yeni Yol Grubu, TBMM'deki faaliyetlerine devam ederken, Gelecek Partisi kontenjanından grupta yer alan dört milletvekilinin de bu yapı içerisinde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Bağımsız milletvekili statüsünde görev yapacak isimler şöyle:

- Sema Silkin Ün (Denizli)

- Selçuk Özdağ (Muğla)

- Kani Torun (Bursa)

- Mustafa Bilici (İzmir)

Söz konusu milletvekillerinin herhangi bir siyasi partiye katılmadan, Yeni Yol Grubu bünyesinde Meclis çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.

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Son Dakika Gelecek Partisi Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Üç gün yas ilan edilsin (!) 2 0 Yanıtla
  • Ahmet Ergin Ahmet Ergin:
    ne bekliyorsunuz para yokkı hazıneden yardımda alamadılar aylar öncesinden belli idi paran yoksa siyasete ne işin var 0 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Toplumda karşılığı iz sıfır ahkam kesmede ustletine yok aynısı babacan içinde gecerli 0 0 Yanıtla
  • Kzk Kzk :
    Anadolu'ya bir selam çakarım P oy alırım diyordun : ))) 0 0 Yanıtla
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