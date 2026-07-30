Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı.

İKİ AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, gazeteci Cem Küçük hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ile 'şantaj' suçlamaları kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kararın ardından harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla Küçük'ü gözaltına aldı.

TÜRKİYE GAZETESİ VE TGRT HABER İLE YOLLARINI AYIRMIŞTI

Cem Küçük, geçtiğimiz günlerde 10 yıldır görev yaptığı Türkiye gazetesi ve ekran yüzü olduğu TGRT Haber'den ayrıldığını duyurmuştu. Küçük, Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarlığının yanı sıra TGRT Haber'de sabah yayınlanan "Cem Küçük ile Günaydın Türkiye" adlı haber programını sunuyordu. Küçük ayrıca haftada üç gün yayınlanan "Medya Kritik" programının da yorumcularındandı.

"CHP PAYLAŞIMI" İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Ayrılığının ardından yazılı bir açıklama yapan Küçük, 24 Temmuz'daki, "Hey gidi hey, bazıları vekillerin çoğu CHP’de kalır diyorlardı. Ben de çoğunluk yeni partiye geçer, Özgür Özel’le hareket eder diyordum. Ne günlerdi! Daha iki ay öncesi" paylaşımı nedeniyle kanaldan ayrıldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Küçük açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "10 yıldır görev yaptığım, kamera arkasından sahadaki muhabirine kadar, her biri alanında marka olan ekip arkadaşlarımla birçok ses getiren habere imza attığımız TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi’yle yollarımızı ayırdık. Ayrılığımla ilgili yazılanların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Yazılanlara sadece gülüp geçiyorum."

"CUMHURBAŞKANIMIZA OLAN İNANCIM ASLA EKSİLMEDİ"

Açıklamasının devamında siyasi duruşuna ve devlete bağlılığına dair mesajlar veren Küçük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteğinin altını çizmişti. Veda mesajını Hazreti Ömer'den yaptığı bir alıntıyla noktalayan Cem Küçük, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine olan inancım asla eksilmedi, bundan sonra da artarak devam edecek. Çünkü bizler bugün varız yarın yokuz. Geleceğe miras kalacak Büyük Türkiye ideali ise çocuklarımıza, torunlarımıza aktarılarak sürecek. Aslolan milletin selameti, devletin mevcudiyetidir. Hazreti Ömer'in dediği gibi, 'Olmuş olana ne çok üzülürüm ne çok sevinirim, çünkü iyinin mi kötünün mü hayırlı olacağını sadece Rabbim bilir."

CEM KÜÇÜK KİMDİR?

Gazeteci ve yazar Cem Küçük, 6 Ekim 1978'de Zonguldak'ta doğdu. Aslen Giresun'un Eynesil ilçesinden olan Küçük, ilk ve ortaöğrenimini Zonguldak'ta tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

Meslek hayatına yayıncılık sektöründe editör ve çevirmen olarak başlayan Küçük, daha sonra gazeteciliğe yönelerek köşe yazarlığı yaptı. Medya kariyerinin ilk dönemlerinde Profil Yayınları'nda editör olarak görev aldı. Daha sonrasında Türkiye gazetesinde köşe yazmaya başladı.

Televizyon ekranlarında TVNET ve 24 TV'de çeşitli programlarda yer alan Cem Küçük, 2015 yılında TGRT Haber'e katıldı. Burada uzun yıllar "Cem Küçük ile Günaydın Türkiye" programını hazırlayıp sundu.