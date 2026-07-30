Cem Küçük\'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış

Gazeteci Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltına alındı. Cem Küçük bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

"MADDİ MENFAAT KARLILIĞI PAYLAŞIM YAPTI" İDDİASI

Cem Küçük'ün gözaltına alınmasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Küçük'ün maddi menfaat karşılığı sosyal medyada bazı iş adamlarıyla ilgili paylaşımlar yaptığı, soruşturmanın da iş adamlarının şikayetiyle açıldığı iddia edildi.

CNN Türk'ten Merve Tokaz konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Cem Küçük’ün gözaltı gerekçesi bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler ve ibb soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlar ile ilgili yürütülen bir soruşturma…."