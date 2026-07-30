Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış

Cem Küçük\'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' ve 'Şantaj' suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Küçük, bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığı, söz konusu iş adamlarının şantaj suçlamasıyla şikayetinin ardından soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.

Gazeteci Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltına alındı. Cem Küçük bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

"MADDİ MENFAAT KARLILIĞI PAYLAŞIM YAPTI" İDDİASI

Cem Küçük'ün gözaltına alınmasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Küçük'ün maddi menfaat karşılığı sosyal medyada bazı iş adamlarıyla ilgili paylaşımlar yaptığı, soruşturmanın da iş adamlarının şikayetiyle açıldığı iddia edildi.

CNN Türk'ten Merve Tokaz konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Cem Küçük’ün gözaltı gerekçesi bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler ve ibb soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanatlar ile ilgili yürütülen bir soruşturma…."

Cem Küçük, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Cem Küçük Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Bakan Yumaklı’dan son durum açıklaması Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Bakan Yumaklı'dan son durum açıklaması
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran’ın ifadesi ortaya çıktı Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran’ın ifadesi ortaya çıktı
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümüne dair kahreden detaylar MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümüne dair kahreden detaylar
Adıyaman’da acil servis önünde baltalı dehşet Adıyaman'da acil servis önünde baltalı dehşet
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı
ABD hava saldırısı başlattı İran’da art arda patlama sesleri ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri

21:50
Kara Kartal’dan şov Beşiktaş galibiyetle turladı
Kara Kartal'dan şov! Beşiktaş galibiyetle turladı
21:44
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
21:41
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
21:19
Aydın ve Balıkesir’de orman yangını Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
21:04
Önder Sav CHP’den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
Önder Sav CHP'den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
20:48
İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım Apar topar sildiler
İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım! Apar topar sildiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 22:16:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.