Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı. - Son Dakika
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Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.

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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4’üncü dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbaplar Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler olmak üzere 4 ana başlık altında inceleme yürütüldü. Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinde düzenlenen 4’üncü dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

KONUT VE KONTEYNER ALIMLARI İNCELENDİ

Soruşturmada, Ahbap Derneği’nin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutların tamamlanmadığı değerlendirilen şirketlerin yetkilileri hakkında işlem başlatıldı. Bu kapsamda Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik ile derneğin satın alma müdürü Deniz Şimşek hakkında işlem başlatıldı.

TAŞINMAZ DEVİRLERİ VE ÇEKLER İNCELEMEYE ALINDI

Diğer yandan soruşturma kapsamında bazı şirketler ve kişiler tarafından şüpheli Yeliz Kaya’ya çok sayıda taşınmaz devredildiği tespit edildi. Taşınmaz devirleriyle bağlantılı olarak Hüseyin Başaran., Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç ve Orhan İnan hakkında işlem başlatıldı. Dernek tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri de incelenirken, çekleri devraldığı belirlenen Sibel K. ile Muhammed Ali Y. hakkında da işlem yapıldı.

HALUK LEVENT İLE MALİ İLİŞKİLERİ İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında ayrıca Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali D. hakkında da işlem başlatıldığı öğrenildi.

7 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

27 Temmuz günü gözaltına alınan 13 şüpheli sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Hüseyin Başaran, Deniz Şimşek, Ayhan Çevik, Murat Yaren, Nejdet Kuy, Emin Arat ile Muhammed Ali Yılmaz tutuklama talebiyle, Ali Demirhan, Orhan İnan, Faruk Koç, Emre Saral, Recep Demir ve Ayhan Demir ise adli kontrol istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TAMAMI TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Hüseyin Başaran, Deniz Şimşek, Ayhan Çevik, Murat Yaren, Nejdet Kuy, Emin Arat, Muhammed Ali Yılmaz çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Ali Demirhan, Orhan İnan, Faruk Koç, Emre Saral, Recep Demir ve Ayhan Demir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hüseyin Başaran, Haluk Levent, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı. - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ahmet Aksoy Ahmet Aksoy:
    üç gün tutup sonra bırakacağız 0 0 Yanıtla
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