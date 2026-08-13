Ergene’de anız yangını çiftliklere sıçradı: Binlerce balya saman kül oldu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi kırsalında çıkan anız yangını, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yüzlerce dönümden fazla alanın küle döndüğü yangın, daha sonra çevrede bulunan çiftliklere sıçradı.

Edinilen bilgilere göre, kırsal alanda başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Alevlerin geniş bir alana yayılmasıyla yüzlerce dönümden fazla tarım arazisi zarar gördü.

Alevler çiftliklere sıçradı

Kontrolden çıkan yangın, bölgede bulunan iki çiftliğe de sıçradı. Çiftliklerde bulunan binlerce balya saman alevlere teslim olurken, ekiplerin müdahalesiyle yangının daha geniş bir alana yayılmasının önüne geçilmeye çalışıldı.

Çok sayıda ekip müdahale etti

Yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden sevk edilen ekipler de müdahale etti. Çorlu Çevik Kuvvet ekiplerine ait TOMA da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.