Tekirdağ\'da Araç Hararet Yaptı

3.Sayfa

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Çevre Yolu'nda hararet yapan bir araçtan dumanlar yükselmesi paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ Çevre Yolu'nda seyir halindeki bir araç hararet yaptı. Araçtan yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motorun aşırı ısındığını belirleyerek müdahalede bulundu. Bu sırada polis ekipleri de bölgeye sevk edildi. Polisler, yolu kontrollü şekilde tek şeritten ulaşıma açtı. Ekiplerin müdahalesi ile araç güvenli hale getirilirken, trafik normale döndü. - TEKİRDAĞ