Tekirdağ'da Bandrolsüz Puro ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Bandrolsüz Puro ve Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ergene, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde düzenledikleri operasyonlarda bandrolsüz puro ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda bir büfede 174 adet bandrolsüz puro, bir şahsın üst aramasında 8.05 gram esrar ve başka bir şahsın üzerinde 5 gram bonzai uyuşturucu maddesi bulundu. Şahıslar hakkında idari süreç başlatıldı.

21.06.2024 13:50
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ergene, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde düzenledikleri operasyonlarda bandrolsüz puro ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde suç önleme faaliyetlerine devam ediyor. Düzenlenen operasyonlarda Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde Z.G. isimli şahsın işletmecisi olduğu bir büfede 174 adet çeşitli markalarda bandrolsüz puro, Çorlu ilçesine bağlı Türkgücü Mahallesi'nde A.Ç. isimli şahsın yapılan üst aramasında 8.05 gram esrar maddesi, Kapaklı ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde B.S. isimli şahsın üzerinde 5 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıslar ile ilgili idari süreç başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Kapaklı, Ergene, Çorlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Bandrolsüz Puro ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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