Beton mikseri boş araziye atık döktü iddiası

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir beton mikseri temizlik amaçlı olarak araçta kalan betonu mahalle arasında hızlı bir şekilde boşalttı.

Fatih Mahallesi'nde çevre kirliliğine neden olan bir olay mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Bir apartmanının arkasında bulunan boş araziye bir beton mikserinin temizlik amaçlı olarak araçta kalan betonu mahalle arasında hızlı bir şekilde boşalttığı görüldü.

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, beton mikserinin yol kenarında durarak içerisinde kalan beton ve atıkları araziye döktüğü açıkça yer alıyor. Olayın hemen ardından oluşan çevre kirliliği de kameralara yansıdı. Bölgede beton atıkları sebebiyle hem görüntü kirliliği, hem de çevreye zarar veren bir durum oluştu.

Mahalle sakinlerinden Cem Kurnalı, benzer olayların daha önce de yaşandığını ve durumu Muratlı Belediyesi'ne bildirdiklerini ancak şimdiye kadar herhangi bir sonuç alamadıklarını dile getirdi. Öğrenci yurdunun hemen karşısında yaşanan bu durumun kabul edilemez olduğunu belirten vatandaşlar, gerekli denetimlerin yapılmasını istedi.

Çevre sağlığının hiçe sayıldığını ifade eden mahalleli, beton mikserlerinin temizlik adı altında gelişi güzel alanlara atık dökmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, Muratlı Belediyesi ve ilgili kurumları göreve davet etti.

Öte yandan, sosyal medyada da paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bahse konu firmaya cezai işlem uyguladıklarını duyurdu. - TEKİRDAĞ