Beton mikseri boş araziye atık döktü iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Beton mikseri boş araziye atık döktü iddiası

Beton mikseri boş araziye atık döktü iddiası
08.01.2026 10:26  Güncelleme: 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, bir beton mikseri temizlik amaçlı araçta kalan betonu mahalle arası boşaltarak çevre kirliliğine neden oldu. Mahalle sakinleri durumu şikayet etti ve belediyeden denetim talep etti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir beton mikseri temizlik amaçlı olarak araçta kalan betonu mahalle arasında hızlı bir şekilde boşalttı.

Fatih Mahallesi'nde çevre kirliliğine neden olan bir olay mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Bir apartmanının arkasında bulunan boş araziye bir beton mikserinin temizlik amaçlı olarak araçta kalan betonu mahalle arasında hızlı bir şekilde boşalttığı görüldü.

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, beton mikserinin yol kenarında durarak içerisinde kalan beton ve atıkları araziye döktüğü açıkça yer alıyor. Olayın hemen ardından oluşan çevre kirliliği de kameralara yansıdı. Bölgede beton atıkları sebebiyle hem görüntü kirliliği, hem de çevreye zarar veren bir durum oluştu.

Mahalle sakinlerinden Cem Kurnalı, benzer olayların daha önce de yaşandığını ve durumu Muratlı Belediyesi'ne bildirdiklerini ancak şimdiye kadar herhangi bir sonuç alamadıklarını dile getirdi. Öğrenci yurdunun hemen karşısında yaşanan bu durumun kabul edilemez olduğunu belirten vatandaşlar, gerekli denetimlerin yapılmasını istedi.

Çevre sağlığının hiçe sayıldığını ifade eden mahalleli, beton mikserlerinin temizlik adı altında gelişi güzel alanlara atık dökmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, Muratlı Belediyesi ve ilgili kurumları göreve davet etti.

Öte yandan, sosyal medyada da paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bahse konu firmaya cezai işlem uyguladıklarını duyurdu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Güvenlik, Belediye, Muratlı, 3-sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Beton mikseri boş araziye atık döktü iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Elif Kumal’ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı Elif Kumal'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Görüşmeler başladı Szymanski Fenerbahçe’den gidiyor Görüşmeler başladı! Szymanski Fenerbahçe'den gidiyor
Trump’ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis’e bilgi veriyorum Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

11:00
’’Sakın’’ diyerek duyurdu Sadettin Saran’ın o isim için kararı net
''Sakın'' diyerek duyurdu! Sadettin Saran'ın o isim için kararı net
10:47
Bomba gibi iddia Arda Güler’i 100 milyon euro verip alacaklar
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar
10:32
Trump onu boşuna kaçırmamış Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
Trump onu boşuna kaçırmamış! Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
10:22
Tam 70 milyon euro istediler Galatasaray yıldız isimden vazgeçti
Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti
10:11
Süper Kupa öncesi alarm Kritik uyarı geldi, taraftarlar ’’Maç başka yerde oynansın’’ diyor
Süper Kupa öncesi alarm! Kritik uyarı geldi, taraftarlar ''Maç başka yerde oynansın'' diyor
10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Türkiye adım adım felakete gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 11:03:05. #7.11#
SON DAKİKA: Beton mikseri boş araziye atık döktü iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.