Tekirdağ'da binlerce litre sahte zeytinyağı operasyonu

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Tekirdağ'da sahte zeytinyağı operasyonu: Binlerce litre sahtesini ürettiler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 11 bin 327 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede iki adreste sahte zeytinyağı bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ve Şarköy İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adreslerde arama yapıldı.

Aramalar sonucunda 11 bin 327 litre sahte zeytinyağı bulundu. Zeytinyağlarına ekipler tarafından el konulurken, adreslerde bulunan T.C. ve S.K. gözaltına alındı.

Yetkililer, halkın sağlığını tehdit eden bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.