Tekirdağ'da Binlerce Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesinde B.Y. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 2 bin 347 plaster halinde toplam 32 bin 858 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Konu ile ilgili B.Y isimli şahıs Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Devam eden çalışmalarda T.K isimli şahsın üzerinde ve Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi Çiğdem Sokak üzerinde bulunan ikametinde yapılan aramalarda 5 fişek halinde toplam 7 gram bonzai, 90 plaster halinde 1260 adet sentetik ecza hap, 18 bin 800 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan T.K isimli şahıs da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ