Bir sigara keyfi buğday tarlasını kül etti - Son Dakika
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Bir sigara keyfi buğday tarlasını kül etti

Bir sigara keyfi buğday tarlasını kül etti
18.06.2026 17:48  Güncelleme: 17:59
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan yanarak zarar gördü. Yangının sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan yanarak zarar gördü.

Yangın, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi'nde hasadı yapılmamış buğday tarlasında meydana geldi. Tarladan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

Yangının ardından bölgeye gelen Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, incelemelerde bulunarak üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Aksoy, vatandaşların özellikle yaz aylarında daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Dikkatsiz bir insanın bir sigara keyfi işte 80 - 100 dönüm alanımızı bu hale getirdi. Vatandaşların biraz daha dikkatli olması lazım. Sizden ricam bunu yayın. Anız yangınlarına karşı bizim tahıllar, tahıl arazilerinde gezerken, tatil yaparken 5 dakikalık bir zevk için insanların bir yıllık emeği yanmış oluyor. Allah muhafaza şehirler de yanabilir. Üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onun için geldik, sahadayız" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Süleymanpaşa, 3. Sayfa, Tekirdağ, Güvenlik, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir sigara keyfi buğday tarlasını kül etti - Son Dakika

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