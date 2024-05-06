Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 47 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 47 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 47 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında toplamda 116 şahıs yakalandı ve tutuklanan 47 zanlı cezaevine teslim edildi.

06.05.2024 22:25
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Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 47 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 47 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kamu düzeninin sağlanması amacıyla Tekirdağ İl merkezi ve ilçelerinde

başta asayiş suçlarından öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağma olmak üzere tüm aranan şahısların yakalanmasına yönelik

Operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonel çalışmalarda

haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 116 şahıs yakalandı.

Yakalananlardan toplam 47 zanlı çeşitli sürelerde hapis cezasıyla tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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