Tekirdağ'da Ceyport Limanı Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Ceyport Limanı Protestosu

Ceyport Limanı'ndaki toz nedeniyle protesto düzenlendi. Bir kişi siyah tulum giyip yere yattı.

27.02.2025 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da liman protestosu: Siyah tulum giyip yere yattı

Şehri çimento tozuna boğan Ceyport protesto edildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Ceyport Limanı'nda çimento hammaddesi transferi sırasında çevreye yayılan yoğun toz nedeniyle vatandaşlar tepki gösterdi. Şikayetler üzerine limana ceza kesilirken, protesto gösterisinde bir kişi siyah tulum giyerek yere yattı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Ceyport Limanı'nda geçtiğimiz günlerde çimento hammaddesi transferi gerçekleştirildi. Ancak transfer sırasında iki mahalleye yoğun toz taşındı. Mahalle sakinleri, evlerinin camları ve araçlarının çimento tozuyla kaplandığını belirterek limanı CİMER üzerinden şikayet etti.

Şikayetler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde limanda denetim yaptı. Denetimlerde, limanın ÇED raporunda taahhüt ettiği önlemleri almadığı tespit edildi. Ekipler, çevreye zarar veren limana idari para cezası kesti.

Cezanın ardından birçok sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar liman önünde protesto düzenledi. Eylem sırasında bazı vatandaşlar maske takarken, bazıları ise çeşitli sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı. Gösterinin en dikkat çeken anlarından biri ise bir protestocunun siyah tulum giyerek yere yatması oldu.

Basın açıklaması sırasında konuşan bir vatandaş, "Burası için diyorlar ki 9 milyon 10 milyon ceza kesilmiş. Ben evimden geçtim, arabamdan da kendi sağlığımdan da geçtim. Benim iki evladım var, bunlara bir zarar geldiği zaman Ceyport bunun hesabını nasıl verecek? İlla bir anne veya baba bu ülkede katil mi olsun? Bu çocuklar kolay mı doğuyor?" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Tekirdağ, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Ceyport Limanı Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:16 Barzani’den Öcalan’ın silah bırakma çağrısına tam destek Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek
18:27 Öcalan’ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim’den ilk yorum Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum
18:25 Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın notunu paylaştı Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı
17:30 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
08:50 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım
08:49 Usta oyuncu Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi
08:44 Akaryakıtta tabela değişti Motorine büyük indirim geldi Akaryakıtta tabela değişti! Motorine büyük indirim geldi
08:39 Kısmetse Olur Aycan ve Onur 9 yıl sonra nişanlandı Kısmetse Olur Aycan ve Onur 9 yıl sonra nişanlandı
08:32 Newcastle United’ı da devirdiler Liverpool artık şampiyon gibi Newcastle United'ı da devirdiler! Liverpool artık şampiyon gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 20:17:11. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Ceyport Limanı Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.