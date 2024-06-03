Tekirdağ'da çöp kamyonu alev topuna döndü

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Çöp kamyonu alev topuna döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'daseyir halindeki Çerkezköy Belediyesi bünyesindeki çöp kamyonu, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ergene ilçesinde Çevre yolu üzeri Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametinden Marmaracık Mahallesi yönüne seyreden Şevki Seyhan idaresindeki Çerkezköy Belediyesi bünyesinde hizmet veren çöp kamyonundan patlama sesi geldikten sonra yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü Şevki Seyhan ve temizlik işçileri, apar topar araçtan atlayarak itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Çorlu itfaiye istasyon ekipleri, yangına müdahalede bulunarak söndürdü.

Yangın sonrası çöp kamyonunun kabin bölümü hurdaya döndü.