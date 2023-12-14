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Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika
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Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest

Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4'ü ise mahkemeden serbest kaldı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, DEAŞ bayrağı ve yasaklı materyaller ele geçirildi.

Tekirdağ\'da DEAŞ operasyonu: 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest
14.12.2023 - 10:38,  Güncelleme: 10:40
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Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4'ü ise mahkemeden serbest kaldı.

DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı merkezli başlatılan soruşturma çerçevesinde, DEAŞ silahlı terör örgütü güdümünde Tekirdağ'da faaliyet yürüttükleri iddia edilen 18 şahsın yakalanması amacıyla Tekirdağ merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda toplamda 18 şahıs yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, bazı adreslerde 2 adet ruhsatsız tabanca, DEAŞ terör örgütünün sözde bayrağı, çok sayıda yasaklı kitap, dergi ve dijital materyallere el konularak şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4'ü ise mahkemeden serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Terör, Operasyon, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika
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