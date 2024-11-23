Tekirdağ'da DEAŞ Operasyonu: 4 Kişi Gözaltında

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Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli gözaltında

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları belirlenen 4 şüpheliye yönelik Çerkezköy ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde 21 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü içinde geçmişte faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait ev ve eklentilerde detaylı aramalar gerçekleştirildi. Operasyon sırasında jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve bölgede geniş çaplı bir çalışma yürüttüğü görüldü.

4 kişi yakalandı

Operasyonda yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatılarak adli mercilere sevk edildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor ve vatandaşların huzurunu tehdit eden her türlü unsura karşı operasyonlarına devam ediyor.