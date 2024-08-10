Tekirdağ'da dehşete düşüren olay: Kız arkadaşını öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Tekirdağ'da dehşete düşüren olay: Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi, yanındaki kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti. Olay, fabrika işçileri tarafından fark edildi.

10.08.2024 12:20
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bu sabah korkunç bir olay meydana geldi. Fabrika işçileri tarafından fark edilen olayda, bir kişi yanındaki kız arkadaşını öldürüp intihar etti.

Dün akşam saatlerinde Fahrettin Toraklı (22), Sedef Çınar ile konuşmak üzere aracıyla Veliköy OSB Lisesi'nin arkasındaki gölet kenarına geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fahrettin Toraklı, yanında taşıdığı ruhsatsız silahla Sedef Çınar'ı vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Kız arkadaşını öldürüp intihar etti, cansız bedenlerini fabrika işçileri buldu

ARAÇ İÇERİSİNDE BULUNDULAR

Sabah saatlerinde bölgeden geçen işçiler, park halindeki araçta iki kişinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fahrettin Toraklı ve Sedef Çınar'ın hayatlarını kaybettiğini tespit etti.

Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olay yerinde jandarma kriminal ekipleri tarafından detaylı inceleme yapıldı. Fahrettin Toraklı'nın elinde bulunan silah ve olay yerindeki delillere el konuldu. Cesetler, otopsi yapılmak üzere Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ\'da dehşete düşüren olay: Kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da dehşete düşüren olay: Kız arkadaşını öldürüp intihar etti - Son Dakika

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