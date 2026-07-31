Tekirdağ'da Denize Girme Yasağına Rağmen Vatandaşlar Dalgalı Denizde Yüzdü - Son Dakika
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Tekirdağ'da Denize Girme Yasağına Rağmen Vatandaşlar Dalgalı Denizde Yüzdü

Tekirdağ\'da Denize Girme Yasağına Rağmen Vatandaşlar Dalgalı Denizde Yüzdü
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Süleymanpaşa'da denize girme yasağına rağmen dalgalı denizde yüzmeye devam edenler, tehlike yaşadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize girme yasağına rağmen serinlemek isteyen onlarca vatandaş dalgalı denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Tekirdağ Valiliği tarafından Süleymanpaşa ilçesinde denize girilmesi yasaklanmasına rağmen, çok sayıda vatandaş yasağı dikkate almadı. Yüksek dalgaların etkili olduğu Kumbağ sahilde denize giren vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden yüzmeye devam etti.

Denizde bir kişinin çırpındığını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi denizden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi sahilde yapılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, denize girme yasağının vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla alındığını belirterek, dalgalı ve tehlikeli deniz şartlarında yasağa mutlaka uyulması çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Denize Girme Yasağına Rağmen Vatandaşlar Dalgalı Denizde Yüzdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Denize Girme Yasağına Rağmen Vatandaşlar Dalgalı Denizde Yüzdü - Son Dakika
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