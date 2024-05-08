Tekirdağ'da durdurulan araçtan skunk ve kokain ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da durdurulan araçtan skunk ve kokain ele geçirildi

Tekirdağ\'da durdurulan araçtan skunk ve kokain ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 436 gram skunk ve 21 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

08.05.2024 10:33
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan skunk ve kokain ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde polis ekiplerince arama yapıldı. Araç içerisinde bulunan S.İ. isimli şahısın üzerinde yapılan aramada; 101 parça halinde toplam 436 gram skunk ve 21 gram kokain ele geçirildi.

S.İ. isimli şahıs, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da durdurulan araçtan skunk ve kokain ele geçirildi - Son Dakika

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