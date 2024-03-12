Tekirdağ\'da Durdurulan Taksiden Uyuşturucu Çıktı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir dinlenme tesisinde durdurulan taksinin motoruna gizlenmiş kokain ve esrar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi çevre yolundaki bir dinlenme tesisinde şüpheli bir taksi durduruldu. Durdurulan araç içerisinde bulunan O.İ. ve M.A.T. isimli şahıslar üzerinde ve araçta arama yapıldı. Aramalarda şüphelilerden ve taksinin motorundan 35 gram kokain ve 208 gram esrar ele geçirildi.

Konu ile ilgili O.İ. ve M.A.T. isimli şahıslar "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ