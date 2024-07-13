Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda aranan 17 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda aranan 17 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Toplamda 53 aranan şahıs yakalanırken, 17 kişi tutuklandı ve 36 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

13.07.2024 11:40
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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda aranan 17 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak il içinde ve il dışında operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan çalışmalarda 4'ü il dışında olmak üzere toplam 53 aranan şahıs yakalandı. Aranan şahıslardan 17'si tutuklanırken 36'sı ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda aranan 17 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda aranan 17 kişi tutuklandı - Son Dakika
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