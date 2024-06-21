Tekirdağ'da Emniyet Şeridi İhlali Denetiminde 6 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Tekirdağ'da emniyet şeridi ihlal denetimi yapan jandarma ekipleri, 6 sürücüye toplamda 65 bin 995 lira para cezası uyguladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından İstanbul - Malkara yolu üzerinde yapılan emniyet şeridi ihlal denetiminde emniyet şeridini ihlal eden 9 sürücüye 65 bin 995 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Zorunlu haller olmadığı sürece emniyet şeridinin ihlal edilmesinin kamu güvenliğini tehlikeye attığını belirten ekipler, sürücüleri bu konuda duyarlı olmaya davet etti. - TEKİRDAĞ