Tekirdağ'da Eşi Elif Dim'i Döverek Öldüren Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Eşi Elif Dim'i Döverek Öldüren Zanlı Yakalandı

Tekirdağ\'da Eşi Elif Dim\'i Döverek Öldüren Zanlı Yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Elif Dim'i döverek öldüren Hasan Dim, jandarma ekiplerince yakalandı. Zanlı, intihar girişiminde bulunmasına rağmen ikna edilerek gözaltına alındı.

28.08.2024 10:26
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde geçtiğimiz hafta eşi Elif Dim'i döverek öldüren ve ardından kaçan Hasan Dim, kırsal Karacakılavuz Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalandı. Zanlı, yakalanma sırasında intihar girişiminde bulunsa da jandarma ekiplerinin sabırlı ikna çabaları sonucunda teslim oldu. Hasan Dim, polis eşliğinde, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde geçen hafta cuma akşamı meydana geldi. İddiaya göre Hasan Dim, 2 çocuğunun annesi olan eşi Elif Dim ile evde yalnız oldukları sırada tartışmaya başladı ve bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hasan Dim, eşini darp ederek öldürdü ve olayın ardından kaçtı. Kaçışının ardından güvenlik güçleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucunda, zanlı Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi'nde yakalandı. Zanlı yakalanma anında intihar girişiminde bulundu ancak jandarmanın başarılı çabaları sayesinde ikna edilerek gözaltına alındı.

Hasan Dim, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polise teslim edildi ve adliyeye sevk edilmek üzere zırhlı araçla Tekirdağ Adliyesi'ne getirildi. Zanlının adliyeye sevki sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Hasan Dim'in adalet önünde hesap vermesi bekleniyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Eşi Elif Dim'i Döverek Öldüren Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Eşi Elif Dim'i Döverek Öldüren Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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