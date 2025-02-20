Tekirdağ\'da Eşini Öldüren Koca İlk Kez Hakim Karşısında

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Tekirdağ'da eşini darbederek ve ütüyle başına vurarak öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı koca, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde 24 Ağustos 2024'te meydana gelen olayda, Hasan Dim ile eşi Elif Dim arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Hasan Dim, eşini darp ettikten sonra ütüyle başına vurarak öldürdü. Olayın ardından kayıplara karışan zanlı, iki gün boyunca farklı mahallelerde saklandıktan sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınırken elindeki bıçağı karnına dayayarak intihara kalkışan Dim, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Hasan Dim, Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Hasan Dim, maktul Elif Dim'in annesi Nurgül ve babası Mustafa Yürük, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı. Çiftin iki çocuğu olduğu öğrenilirken, Elif Dim'in ailesi duruşma öncesinde fenalık geçirdi.

Ütü ile öldürdüğünü reddetti

Sanık Hasan Dim, savunmasında eşiyle mutlu bir evlilikleri olduğunu iddia ederek, "Eşim daha önce sanal bir oyunda bir kadınla konuştuğumu görünce bir tartışma yaşayıp sonra aramız düzelmişti. Olayın olduğu gün de aynı konudan dolayı tartıştık. İşten eve gelince tartışma sonrası eşime tokat attım. Yere düştü ve sonra kaşında bir kan izi görünce yardım etmeye çalıştım ama baygın gibiydi. Sonra banyoya götürdüm. Sonra ambulansı aramak için motosiklette olan telefonumu almaya aşağı indikten sonra oğlum arayıp iş yerinden onu almamı söyleyince onu alıp eve bırakıp motorla evden ayrıldım. Daha sonra ambulansı aradım. Olayın buralara gelmesini istemedim. Yaşananlardan dolayı pişmanım. Bazı haberlerde ütüyle eşimin kafasına vurduğum söyleniyor ama öyle bir şey olmadı. Ben asla tasarlayarak bu olayı gerçekleştirmedim" dedi.

Maktulün anne ve babası ise kızlarının evliliğinde sorunlar yaşadığını belirterek, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çiftin oğlu A.E.D. ise anne ve babasının zaman zaman tartıştığını, ancak şikayetçi olup olmama konusunda kararsız olduğunu söyledi.

"Suçu perdelemeye çalışıyor"

Sanığın savunmasının çelişkili olduğunu belirten maktulün avukatı Ferhat Gebeş, "Sanık, 112'yi önce evdeyken aradığını söylüyor, sonra oğlunu eve bıraktıktan sonra aradığını belirtiyor. Ütüyle ilgili iddiaları reddediyor ama ütünün tabanında ve elektrik prizinde kan örnekleri var. Sanık suçu örtmeye ve iyi hal indirimi almaya çalışıyor. Evden ayrılmadan önce maktulün öldüğüne yönelik kuvvetli şüpheler var" dedi.

Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Egemen Gürcün ise, "Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu olarak duruşmaya katıldık. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için buradayız. Bu davanın kadın cinayetlerinin son bulmasına katkı sağlamasını temenni ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi. - TEKİRDAĞ